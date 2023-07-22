CHP'den yalanlama: İmamoğlu 'Genel Başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde yokum' demedi

CHP Belediye Başkanları Toplantısı bugün CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplandı. 4 saat süren toplantı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık ettiği zoom toplantısı kaydının sızdırılmasının ardından Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nu bir araya getiren ilk toplantı oldu.

Toplantıda İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu’na “Değişim olmazsa yerel seçimlerde kaybetme riskimiz var. Genel Başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde yokum” dediği öne sürüldü. İmamoğlu konuşurken CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın “Toparlayın” diye uyardığı, İmamoğlu'nun ise bu sözlere, “Toparlayamam. Ben bunları konuşmak için buraya geldim” diyerek yanıt verdiği belirtildi.

Konuya dair CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, “CHP Doğrulama” adlı sosyal medya hesabından açıklama paylaştı. İmamoğlu’nun söz konusu ifadeleri kullanmadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"1- 22.07.2023 Tarihinde, Genel Merkezimizde gerçekleşen “Belediye Başkanları toplantımızda,” İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Genel Başkanımıza yönelik olarak; “Genel Başkanlığa devam ederseniz, yerel seçimlerde yokum” şeklinde bir beyanda bulunduğu iddiası gerçekdışıdır.

2- Toplantıda, gelecek yerel seçim gündemi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri değerlendirmeleri yapılmış olup, tüm saygın belediye başkanlarımız düşünce ve önerilerini açıklamışlardır.

Ancak, kamuoyunda yaygınlaştırılmaya çalışılan yukarıdaki ifade kullanılmamıştır.

Saygılarımızla."