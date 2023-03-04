CHP'den yalanlama: Belediye başkanlarımızın İYİ Parti'ye ziyaret planı yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen 10 büyükşehir belediye başkanı, parti genel merkezinden ayrıldı. Belediye başkanları açıklama yapmadı. Başkanların ayrılmasının ardından Seyit Torun bir açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun şunları söyledi:

"11 Büyükşehir belediye başkanımızın 10'u Genel Başkanımızı ziyaret etti. Tamamı desteklerini ifade etti ve yanında olduklarını söylediler. Belli bir değerlendirmeye geçildi. Büyükşehir belediye başkanlarımızın deprem bölgelerinde yaptıkları destekleri ve hizmetleri aktardılar. Ardından buradan ayrıldılar. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederiz, soru almıyoruz."

CHP'den yalanlama

Gerçek Gündem'in haberine göre, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının İYİP Genel Merkezi'ne gideceği iddiası yalanlandı. CHP’den yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın, İYİ Parti Genel Merkezine bir ziyareti planlanmamaktadır” denildi.