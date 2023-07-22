CHP'den 'veri sızıntısı' iddialarıyla ilgili açıklama

"CHP'de veri sızıntısı" olarak duyurulan iddialarla ilgili açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, CHP'nin tuttuğu veri kayıtları ile örtüşmediğini söyleyerek, "Söz konusu haberde geçen bilgiler partimizin 'üyelik bilgi satırları' ile örtüşmemekte" dedi.

CHP'de, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği ve partinin önde gelen isimlerinin katıldığı kapalı online toplantının ardından, bu kez eski ve yeni CHP üyelik verilerinin internet forumlarında satışa çıktığı öne sürülmüştü. CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, “CHP’nin verileri sızdırıldı” iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Haberlerde, "veri sızıntısı" olarak kamuoyu ile paylaşılan bilgilerin CHP'nin tuttuğu veri kayıtları ile örtüşmediğini söyleyen Çelik, sistemlerinde detaylı taramalar sonucunda herhangi bir erişim tespit edilemediğini bildirdi. Çelik'in açıklaması şöyle:

"CHP’de veri sızıntısı olarak kamuoyu ile paylaşılan bilgiler, partimizin tuttuğu veri kayıtları ile örtüşmeyip, partimizde 'ilçe üyesi', 'genel merkez üyesi', 'düşen üyelik' kavramları üye kayıt sistemimizde kullanılmamaktadır. Tarafımıza konu intikal edildiği andan itibaren sistemlerimizde detaylı taramalar sonucunda herhangi bir erişim tespit edilememiştir. Konu ile alakalı tüm eski kayıtları kapsayacak şekilde incelememiz titizlikle devam etmektedir. Söz konusu haberde geçen bilgiler partimizin 'üyelik bilgi satırları' ile örtüşmemekte olup, KVKK kapsamında gerekli yasal işlemler parti avukatlarımız tarafından pazartesi günü itibarıyla yapılacaktır."