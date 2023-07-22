CHP'de sızıntı: Bir milyon üyenin verileri çalındı

Türkiye’de bir süredir gündemde olan veri güvenliğinin son hedeflerinden biri ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi oldu.

1 milyon 369 bin üyesi olan CHP’de, özellikle 2018’den bu yana veri sızıntısı ve güvenliği tartışılan konulardan. Seçim günlerinde yaşanan veri ve sistem sorunları nedeniyle seçmenler tarafından eleştirilen CHP’de bu sorun 14 Mayıs’ta Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i koltuğundan etti.

İnternetteki forumlarda, geçtiğimizde günlerde dikkat çeken bir paylaşım oldu: “Güncel CHP datası satılıktır. Sütun sayısı 1 milyondur.”

10Haber’den Hazar Dost'un haberine göre bu verilerin içerisinde CHP’nin yeni-eski üyeleri, il-ilçe yöneticileri gibi detaylar yer alıyor. Satıcılar, verilerin son bir ay içerisinde çekildiğini belirtiyor. Yaklaşık 1 milyon üyenin verisinde, TC Kimlik numaraları ve parti üye numaraları da bulunuyor. Fiyatı ise 7 bin TL.

Sızıntının doğru olup olmadığını doğrulayabilmek için paylaşılan listedeki isimlerden bazılarına açık kaynaklardan ulaşıldığı belirtilen haberde ismi olan kişilerin veri sızıntısındaki bilgilerin doğru olduğunu söylediği aktarıldı.

CHP’li Çelik: Benim dönemimde olmadı

Konuyla alakalı olarak ulaşılan CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, göreve geldiği 15 Mayıs’tan bu yana sistemlerinde bir sızıntı olmadığını belirtirken “14 Mayıs’ta yapılan saldırılardan bir sızıntı olmuş olabilir ama o saldırılar engellenmişti. Benim dönemimde böyle bir şey olmadı” dedi.

Adıgüzel: 5 yıl boyunca böyle bir şey olmadı

Veri sızıntısına dair ulaşılan eski Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise 14 Mayıs’tan sonraki süreçte sorumluluklarını devrettiğini belirterek “5 yıl boyunca böyle bir sıkıntı yaşamadık. Bu açık, hızlı bir şekilde tespit edilmelidir. Geçmişte de böyle bir ihbar almıştık, biz süreci çok iyi yürütüp, yargıya taşımıştık” dedi.