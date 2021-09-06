CHP'den Tanju Özcan kararı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan hakkında açıklama yaptı. Öztrak, Tanju Özcan'ın Yüksek Disiplin Kurulu'na uyarı için sevk edildiğini duyurdu.
Öztrak'ın açıklaması şöyle:
"Bolu Belediye Başkanı'nın bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamayı kabul edebilmemiz mümkün değil. Ama kendisi hatasını anlayarak kamuoyu önünde özür diledi.
Bu özrü de de dikkate alarak Bolu Belediye Başkanı'nın bir kadın hemşehrisi hakkında yaptığı yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kurulu'na uyarı için sevk edilmesine MYK'da oy birliği ile karar verdik."
Özcan hakkında "görevi kötüye kullanma" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.