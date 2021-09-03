CHP'den Tanju Özcan açıklaması: Durumunu MYK'de değerlendireceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak düzenlediği basın toplantısında CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın katıldığı bir programdaki sözleri hakkında CHP'nin bir yaptırımı olup olmayacağına ilişkin soruya yanıt verdi.

Öztrak "Sayın Özcan'ın bu ifadeleri kabul edilemez. Kendisi de zaten özür dilemiştir. Ama sayın Özcan'ın durumunu Pazartesi günü yapacağımız Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda değerlendireceğiz" dedi.

Daha önce Bolu'da göçmenlerin su ve katı atık faturalarına ayrı tarife uygulayıp zam yapacağını açıklayan Özcan, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda sunucu Armağan Çağlayan'ın siyasette yaşadığı komik anılarla ilgili sorusu üzerine, sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamayan ve tüp bebek konusunda kendisinden yardım isteyen kadınla arasında geçen konuşmayı anlatmıştı. Özcan, "Bir açılış yapıyoruz, Bolu’da acelem de var. Bir tesettürlü bayan geldi. ‘Tanju Bey bir konu var konuşabilir miyiz’ dedi. Ben de ‘Hemen Ankara’ya dönmem lazım. Özel değilse burada konuşabilir misiniz?’ dedim. ‘Sıkıntı yok’ dedi. ‘Benim bebeğim yok. Bana yardımcı olur musunuz?’ dedi. ‘Hanımefendi ben size nasıl yardımcı olabilirim’ dedim. Meğer kadın tüp bebek tedavisi olmak istiyormuş. Tabi öyle konuya böyle girince çevredekiler gülüyor. Benim böyle çok fazla anım var" demişti.

Özcan'ın bu sözlerinin ardından sosyal medyada "#İğrençsinTanjuÖzcan" etiketiyle çok sayıda mesaj yazılmış, Özcan açıklama yaparak "Açığımızı arıyorlar. Bizim de orada anlatmamamız gereken bir anımızı anlattık. Bazen siyasetçi çok konuşurken ağzından anlatmaması gereken bir şeyi anlatır ya o benim samimiyetimden. Yoksa iğrençliğimden falan değil. Bunu yapanların ne amaçla yaptığını, kimler olduğunu biliyorum. Halk beni biliyor. Yakın çevrem, iş arkadaşlarım kadınlara nasıl pozitif ayrımcılıkla yaklaştığımı biliyor. Ama bundan dolayı gerçekten, samimiyetle üzüntü duyan kadınlar ve dernekleri varsa onlardan özür dilemek düşer bana" demişti.