Ülke yanarken Bolu: Göçmenlere ayrı fiyat belediye meclisinden de geçti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin önergesi, CHP ve İYİP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek komisyona gönderildi.

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Özcan, önergenin, anayasaya, yasalara, yönetmeliklere aykırı bir yanı olmadığını savunarak "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancılar bu ülkede aynı haklara sahip olamazlar" dedi.

Özcan'dan 'Bodrum Beach' benzetmesi

Özcan, sığınmacıları şöyle hedef aldı:

"Ben sizi Bolu'ya davet etmedim. Devlet de sizi Bolu'ya zorla göndermedi. Kendi iradenizle Bolu'ya geldiniz. Nasıl Bodrum'da pahalı beache gidip 1 liralık suyu 10 liraya içmek bir tercihse Bolu'da kalmakta bir tercihtir. Kalırsanız bu tür uygulamaların muhatabı olursunuz. Yani özetle eşit vatandaş, bu ülkenin asli unsurları olan Kürtler, Türkler, Aleviler, Sünniler, Çerkezler, Boşnaklar, Arnavutlar gibi ataları bu vatan için şehit düşmüş olanların çocukları ve torunlarıdır. Bu konuyu gündeme getirmenin asil sebebinde konunun tartışıp bir devlet meselesi oluşturulmasıdır."

"Milli irade diyorsunuz. İşte ben de onu diyorum. Koyun sandığı, referandum yapalım. Halkımıza soralım sığınmacıları gönderelim mi? Kalmalı mı? Halkımız gönderin derse milli irade doğrultusunda programınızı yapar gönderirsiniz. Ben yanılıyorsam, halk sizin gibi düşünüyorsa kalsın diyorsa o zamanda bu kadar göçmeni sosyal hayata, ekonomik hayata nasıl entegre edeceğimizi nasıl bunlara iş bulacağımıza, nasıl eğitim vereceğimize karar veririz. Bu konuda benim son sözüm: Geldikleri gibi gidecekler."