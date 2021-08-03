Ülke yanarken Bolu: Göçmenlere ayrı fiyat belediye meclisinden de geçti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan yabancı uyrukluların faydalandığı belediye hizmetlerine zam yapılmasına ilişkin önergesi, CHP ve İYİP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilerek komisyona gönderildi.
Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Özcan, önergenin, anayasaya, yasalara, yönetmeliklere aykırı bir yanı olmadığını savunarak "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancılar bu ülkede aynı haklara sahip olamazlar" dedi.
Özcan'dan 'Bodrum Beach' benzetmesi
Özcan, sığınmacıları şöyle hedef aldı: