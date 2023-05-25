CHP'den 'seçim takip sistemi' açıklaması: 'Eleştirilerden faydalandık, hazırız'

CHP'de Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevinden alınan Onursal Adıgüzel’in yerine getirilen Devrim Barış Çelik, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Seçim sonuçları sadece siyasilerle paylaşacaklarının altını çizen Çelik, “Seçim güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirleri aldık” dedi.
Çelik'in açıklamasında öne çıkanlar şöyle:
- Eleştiri ve önerilerini aldık. Sürecimizin yönetilmesinde ve sistemlerimizin iyileştirilmesinde bu öneri ve eleştirilerden faydalandık. Özellikle siber güvenlik tarafında faydalanmaya da devam ediyoruz.
- Deneyimli ekip, sistemlerin aynı anda dört farklı veri merkezi üzerinde çalışmasını sağlamış ve bu sistemleri defalarca test etmiş, sızma testlerini başarıyla tamamlamış, yük testlerini ise olası seçim trafiğinin 50 katı büyüklüğü kadar gerçekleştirmiş, süreç içerisinde ortaya çıkan veya çıkabilecek sorunları tek tek tespit edip çözmüş ve seçim gününe hazırlamıştır.
- Seçim günü seçim sistemimiz hiçbir zafiyete uğramadan çalışmış çeşitli bant daraltma teşebbüsleri önceden tespit edilip çözülmüştür. Siber saldırılar anında bertaraf edilmiştir.
- Bizim seçim sistemimizin esası sandık güvenliğidir.
- Aleyhimize farklılık bulunan sandıklardan 2645’i örgütlerimizin itirazlarıyla düzelttirilmiştir.
- Bizim seçim takip ekranlarımız siyasi karar vericilerin ve parti sözcülerin halkı bilgilendirmekte kullandıkları bir takip ekranıdır.
- Unutulmamalıdır ki siyasi partiler için seçim, sistem değil, ıslak imzalı tutanaktır.