CHP'den seçim sonuçlarına dair ilk açıklama: Tabloyu son derece olumlu görüyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulunuyor. Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Bize ulaşan verilere göre tabloyu son derece olumlu görüyoruz.
- Sandık başındaki müthiş çaba ve gayret için teşekkür ediyoruz. Sonuçları hızla bize ulaştırmaya devam edecekler. Şu anda bize ulaşan verilere göre biz tabloyu son derece olumlu görüyoruz. Vatandaşlarımızdan açıklamaları izlemelerini istiyoruz. Açılan sandık sayısı anlamlı bir seviyeye ulaştığında daha farklı açıklamaları yapmaya başlayacağız.
- Anadolu Ajansı geleneksel manipülasyonlarını son defa yapıyor. Bize gelen verilere göre tablo olumlu. Bizleri izlemeye devam edin.