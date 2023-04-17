CHP'den 'seçim güvenliği' açıklaması: 'YSK'dan önce en doğru sonuçları duyuracağız'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, 14 Mayıs’ta yapılacak 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde, seçim güvenliği için aldıkları önlemleri ANKA Haber Ajansı’na anlattı.

Adıgüzel, son 1 yıldır CHP’nin sandık görevlendirme çalışması yaptığını ve oluşturdukları seçim güvenliği komisyonunda görevlendirilecek isimlerin tek tek kontrol edildiğini açıklayarak, sandık başına gidecek isimleri eğitim verdiklerini söyledi. CHP'li Adıgüzel, 14 Mayıs’ta 31 Mart yerel seçimlerinde olduğu gibi “Hızlı değil doğru veri açıklama” stratejisi ile hareket edeceklerini belirterek, “YSK’yı kontrol eden, YSK’ya yansıyan sonuçlar ile CHP Genel Merkezi’ne gelen sonuçlar birbirini tutuyor mu? Tutmuyorsa itiraz eden, kontrol eden bir anlayış ile süreci takip ediyor olacağız…YSK’dan önce CHP, Türkiye’ye en doğru sonuçları duyuracaktır, emin olun” dedi. Suriye, İran, Irak, Libya, Afganistan’dan gelen ve yurttaşlık alan 235 bin yabancı seçmen olduğunu belirten Adıgüzel, “Yaklaşık 150 bini 2019 seçimleri sonrasında seçmen olmuş. 2019 seçimleri sonrası Türkiye’de pasaportun nasıl satıldığının gerçek göstergesidir” diye konuştu.

'YSK'nın sandık sayılarını bekliyoruz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, şunları aktardı:

"Yüksek Seçim Kurulu’ndan asıl sandık sayılarını bekliyoruz. Asıl sandık sayısı dediğimiz, artık hangi okulda hangi sandık kurulacak, bu sandıktaki seçmenler kim? Yurtiçi ve yurtdışında bu veriyi bekliyoruz. Henüz göndermediler, gönderir göndermez bu defa ilçe başkanlıklarımız yoğun bir çalışma içine girecekler ve görevlileri atayıp, ilçe seçim kurullarına teslim edecekler. Sonrasında biz Türkiye’de kaç görevli atadığımızı net bir şekilde görüyor olacağız.

Millet İttifakı bileşenleri ile de iletişim halindeyiz. 1 yıla yakın süredir orada da oluşturduğumuz seçim güvenliği komisyonu var. Onlarla da elimizdeki verileri paylaşıyoruz. Aynı zamanda tecrübe paylaşımı yapıyoruz. İnsan kaynağının Türkiye’nin 7 bölgesine, 81 ile, 973 ilçeye eşit dağılmasına, her sandıkta en az 1 CHP’li en az 2 Millet İttifakı görevlisi olmasını sağlamak için ciddi bir çalışma içindeyiz.”

'Yabancı ülkelerde doğmuş 1 milyon 325 bin seçmen var'

Yabancı seçmenleri nasıl analiz ettiklerini belirten Adıgüzel, “Yaptığımız analizlerde gördük ki, Türkiye’de yabancı ülkelerde doğmuş 1 milyon 325 bin seçmen var. Bunların büyük kısmı Almanya’ya göç etmiş işçilerin çocukları. Almanya, Hollanda, Fransa, Bulgaristan’dan gelmiş soydaşlarımız. Geçmişten bugüne göçlerle Türkiye’ye gelen insanlarımız. Bunları yabancı olarak tanımlayıp korku yaratırsak yanlış yaparız. Biz CHP’yiz ve doğru bilgiyi sizinle paylaşmak zorundayız” diye konuştu.

'5 ülkeden 235 bin seçmen var, bu bir risk'

Adıgüzel, asıl risk teşkil eden ülkelerin Suriye, İran, Irak, Libya, Afganistan’dan gelen ve yurttaşlık alanlar olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Yüzde 2 sapma payı ile rakamları söylüyorum. Suriye, Libya, Irak, İran, Afganistan’dan gelen yurt içi ve yurt dışı seçmen listelerinde 235 bin seçmen tespit ettik. Bugün, yarın YSK bize sandıkları atanmış seçmen listelerini gönderdiğinde de bu analizi tekrar yapıp, yeni sayıyı da sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu bir risk midir? Tabii ki risktir. Hatay’da 20 binden fazla Suriyeli var. Bunlar seçmen oldukları için orada 1 milletvekilinin yönünü değiştirebilirler. İstanbul’da 40 binden fazla Suriyeli var, bunlar seçmen oldukları için orada sonucu değiştirebilirler. Fakat birilerinin iddia ettiği gibi milyonlarca Suriyeli seçmen, milyonlarca Afgan seçmen, milyonlarca İranlı, Iraklı, Libyalı seçmen listelerde yok. Eğer böyle bir tespit yapan varsa da bütün partilerde seçmen listeleri var, kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşsınlar.”

'236 bin kişinin 150 bini 2019'dan sonra vatandaş oldu'

Adıgüzel, 235 bin kişiden 150 bininin 2019 yılından sonra seçmen olduğuna dikkat çekerek “2019 seçimleri sonrası Türkiye’de pasaportun nasıl satıldığının gerçek göstergesidir. 1 daire alana, belli kağıtlara 500 bin dolar yatırana ya da 50 kişi çalıştırana, nasıl Türkiye’nin pasaportu 250 bin, 400 bin dolara satılmış, bunu da net bir şekilde görüyoruz” dedi.

Hizbullah uyarısı: 'Bu seçimlerde daha güçlü şekilde orada olacaklar'

Adıgüzel, Hizbullah tehlikesine karşı da önlem aldıklarını kaydederek, şunları söyledi:

“(Hüda Par) Cumhuriyetimizi yıkmaya niyetlenen bir partiyi ittifaka sokan Adalet ve Kalkınma Partisi’ni şaşkınlıkla izliyorum. Diğer taraftan seçim güvenliği için, biz geçmişte de böyle tehlikelerle baş başaydık ama CHP’liler hiç çekinmeden sahada mücadele ettiler ve sandığın başında durdular. Biliyorum ki bu seçimlerde daha güçlü orada olacaklar. Sandıkları da oy çuvallarını da bekleyecekler, hiçbir haksızlığa hukuksuzluğa da izin vermeyecekler.”

'AA güvenilirliğini yitirdi'

Adıgüzel, seçim akşamı “Hızlı değil doğru veri açıklama” stratejisi ile verileri açıklayacaklarını vurgulayarak, “YSK’yı kontrol eden, YSK’ya yansıyan sonuçlar ile CHP Genel Merkezi’ne gelen sonuçlar birbirini tutuyor mu? Tutmuyorsa itiraz eden, kontrol eden bir anlayış ile süreci takip ediyor olacağız. Hızlı sonuç açıklama stratejimiz yok ama vatandaşı adım adım bilgilendiriyor olacağız. 31 Mart akşamında nasıl bir stratejiyle ilerlediysek 14 Mayıs akşamı da stratejimiz vatandaşı bilgilendiren bir süreç. Ama şunu da tüm Türkiye biliyor ki, Anadolu Ajansı kim kazandı dese Türkiye’de ve dünyada kimse inanmaz. Çünkü Anadolu Ajansı güvenirliğini yitirmiştir” diye konuştu.

'YSK'dan önce CHP en doğru sonuçları duyuracak'

Adıgüzel, “Tüm seçmenlerden, 85 milyon vatandaşımızdan rica ediyorum, CHP’nin açıklamasını beklesinler. Cumhurbaşkanlığı için 24 saat, milletvekilliği için 48 saat itiraz sürelerimiz var. Bu süreleri en doğru ve verimli şekilde kullanalım. Bir milletvekilimizin eksik çıkmasını engelleyelim. Cumhurbaşkanı adayımızın da her oyunu kontrol edelim. Sonrasında YSK’dan önce CHP, Türkiye’ye en doğru sonuçları duyuracaktır, emin olun” dedi.