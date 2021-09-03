CHP'den 'seçim barajı' açıklamalarına tepki: Tescili yapacak makam TBMM

AKP ve MHP'den gelen "seçim barajının yüzde 7 olarak tescillendiği" şeklindeki açıklamalara tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak "Seçim barajının tescil makamı ne zamandan beri Erdoğan ve Bahçeli oldu? Tescili yapacak makamın TBMM olduğunu ne çabuk unuttular" dedi.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Öztrak "Önce Erdoğan barajı açıklıyor. Sadık takipçisi ufak ortağı da ardından geliyor. 'Seçim barajı kararı yüzde 7 olarak tescillendi' diye açıklama yapıyor. Seçim barajının tescil makamı, ne zamandan beri Erdoğan ve Bahçeli oldu? Tescili yapacak makamın TBMM olduğunu ne çabuk unuttular" dedi.

"Milletimiz yaptıklarını görüyor. Barajı kaça indirirlerse indirsinler, bu kibir ortaklığına, sandıkta, cevabı vermeye hazırlanıyor" diyen Öztrak "Bunun doğrusu, sıfır barajdır. Ama bu kibir abidelerini sıfır baraj da kurtarmaz. İnanmayan ilk pazar, milletin önüne sandığı getirir" ifadesini kullandı.

Öztrak Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın son açıklamalarının ardından dönemin Meclis Başkanı Cemil Çiçek ve AKP kurucusu Ertuğrul Yalçınbayır'ın 17-25 Aralık'la ilgili Yüce Divan açıklamalarına da değindi ve "Vicdanların sesi konuşmaya başladı. Şimdi bunu duyacak ve ucu nereye, kime giderse gitsin bu işin peşini bırakmayacak savcılara ve yargıya ihtiyaç var" dedi.

'Ömer Çelik, Erdoğan Bayraktar hakkında soru sormak isteyen gazetecileri toplantıya almadı'

Öztrak, AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in dünkü basın toplantısına ilişkin de "Erdoğan Bayraktar’ın son itirafları hakkında soru sormak isteyen gazetecileri basın toplantısına almadığını öğrendik" dedi.

TÜİK'in açıkladığı büyüme oranlarına ilişkin ise Öztrak "Erdoğan şahsım hükümeti daha önce ülkemizi istihdamsız büyümeyle tanıştırmıştı. Şimdi de yoksullaştıran büyümeyle tanıştırdı" dedi. Öztrak "Erdoğan şahsım hükümeti, bu milletin sırtında ağır bir yüke dönüşmüştür. Türkiye’nin bu yükten kurtulması için, üç yeniye ihtiyacı var. Yeni kurallar, yeni kurumlar ve yeni kadrolar" diyerek bir kez daha erken seçim çağrısı yaptı.