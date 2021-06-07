CHP'den Peker açıklaması: Millete utanmadan haram kahve içirenlerden hesabı sorulmalıdır

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı düzenledi.

"Devletimiz baki, bu hükümet gidicidir. Milletimiz bunu bilmektedir" diyen Öztrak'ın gündeminde Sedat Peker'in videolarında dile getirdiği iddialar da vardı. Öztrak, Peker'in seçimlerde AKP tarafından dağıtılan kahveleri kendisinin karşıladığı iddiasıyla ilgili "Bu millete utanmadan sıkılmadan haram kahve içirenlerden bunun hesabı mutlaka sorulmalıdır" dedi.

Öztrak CHP'nin Meclis'te derhal bir araştırma komisyonu kurulması yönündeki çağrısını yineledi ve "Gerekiyorsa konu, soruşturma sürecine ve Yüce Divan’a taşınmalıdır" dedi.

Öztrak'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Devletimiz baki, bu hükümet gidicidir. Milletimiz bunu bilmektedir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Türkiye’yi düzlüğe çıkarmaya hazırız.

- Anlaşılan 14 Haziran’da Biden görüşmesine, eli boş gitmemek için, nişasta bazlı şeker kotasını yeniden yüzde yüz artırdılar. Bundan en çok kim yararlanacak? Amerikan Cargill firması. Amerikan başkanıyla tatlı bir başlangıç yapabilmek için, milletin çoluğunun, çocuğunun sağlığı tehlikeye atılıyor. Kendi çiftçimize vurulan darbe de cabası.

- Ziraat Bankası artık daha fazla sessiz kalamaz. Bu kadar çiftçimiz canıyla ihtarname çekerken, Doğan Medya’yı yandaş satın alsın diye verilen kredinin encamı, ticari sır bahanesiyle örtülemez. Bugüne kadar bu kredinin ne kadarı ödendi? Ödemelerde bir gecikme var mı? Banka yönetimi Ziraat Bankasının saygınlığını korumak için bunları halka açıklamalıdır.

- Atalar, 'Ağacın kurdu içinde olur' demiş… Adı Cumhur İttifakı olan ağacın her yerini, kurtlar sarmış. Bu ittifak kavgalı ev olmuş. Ev halkı birbirine racon kesiyor. Yetmiyor şantaj yapıyor.

'Anlaşılan bunlar birbirlerini de tokatlıyorlar'

- Herkes herkesin dosyasını tutmuş. Cumhur İttifakı, cürüm ve cüruf İttifakı olmuş. Ev halkından, bir organize suç örgütü elebaşı, “Biz bir aileyiz, her suçta beraberiz” diyor.

- Eskiler fosseptik çukuru dolunca, direğine bir ciğer asarmış. Kurtçuklar da bu ciğeri yer, çoğalırmış. Ciğer bitince kurtçuklar aşağı düşer, buradaki pislikleri yemeye başlarlarmış. Pislik bitince de kurtçuklar birbirini yermiş. Teşbihte hata olmaz. Bugün ülkemizdeki durum, tam da budur. Ülkeyi ciğer gibi, Mafya-Siyaset-Ticaret ekseninde yıllarca yemişler. Şimdi de düştükleri çukurda, birbirlerini yiyorlar.

- Sarayın kibirlisi 'sin külahın görünmesin' diye talimat vermiş ama ne fayda… İp elden kaçmış, partisinin içi kazan gibi, fokur fokur kaynıyor. Kavgalı evin ahalisi, birbirlerine bağırıp çağırmaktan milletin sesini duymuyor. Milletimiz derdine derman bekliyor, bunlar kavga ediyor.

- Suç örgütü elebaşı, AK Parti için mitingler düzenlemekle kalmamış. AK Parti’nin seçimlerde dağıttığı, milyonlarca poşet kahveyi de o vermiş. kahve parasını da tahsil edememiş. Anlaşılan bunlar birbirlerini de tokatlıyorlar.

- Erdoğan, partisinin Mali ve İdari İşler Başkanını bir çağırsın, sorsun bakalım. Bu kahvelerin parası ödenmiş mi, ödenmemiş mi? Bu kahvelerin faturası Anayasa Mahkemesi’ne ibraz edilmiş mi? Ödenmediyse, Siyasi Partiler Kanununa göre bu milyonlarca liralık kahve, nasıl kayda alınmış? Bu millete utanmadan sıkılmadan haram kahve içirenlerden bunun hesabı mutlaka sorulmalıdır.

- 10 bin dolar maaşa bağlanan siyasetçi de hâlâ belli değil. Erdoğan İçişleri Bakanını çağırıp bu konuda bilgi aldı mı? Partisinde para çantası alma iddialarına muhatap siyasetçiden savunma istedi mi? Genel Başkan olarak Erdoğan partisinin disiplin kurulunu çalıştıracak mı? Çalıştırmayacak mı?

'10 bin dolar meselesi ve Sezgin Baran Korkmaz konusu çok ciddidir'

- Kavgalı evin bir başka ferdi. Sezgin Baran Korkmaz. AK Parti döneminin türedi zenginlerinden. Geçmişi gölgeli bir isim. Kara para aklama ile suçlanıyor. Yurtdışına kaçtı. Kaçmadan önce İçişleri Bakanıyla görüştüğü iddiası var. Nasıl kaçtığı hâlâ muamma…

- Yurtdışına çıkış talimatının, İçişleri Bakanı tarafından verildiği iddia ediliyor. TBMM Başkanı, 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklamasını isteyen bir yazıyı, İçişleri bakanına yazdığını açıkladı. Ama cevap alamadığı görülüyor.

- Anlaşılan bu atama Bakan, kendisini TBMM’den üstün görüyor.

- Hem 10 bin dolar maaş meselesi, hem de Sezgin Baran Korkmaz konusu çok ciddidir. Bu Bakan hakkındaki iddialara TBMM vaziyet etmelidir. Derhal bir Araştırma Komisyonu kurulmalıdır. Bu korkunç iddialar kendisine sorulmalı. Gerekiyorsa konu, soruşturma sürecine ve Yüce Divan’a taşınmalıdır.

- Meclis Başkanı, parti gruplarını ikna ederek Meclis’in bu rezalete el koymasını sağlamalıdır. Hem mektubuna cevap almalı, hem de Meclis’in Anayasal görevini yerine getirip bu skandalın hesabını sormasını sağlamalıdır.

- Meclis Başkanı bunları yapamıyorsa, milletin ve onun seçtiği TBMM’nin hakkını, hukukunu koruyamıyorsa, o koltukta bir dakika bile oturmamalıdır. İstifa etmelidir.