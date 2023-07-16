CHP'den 'ÖTV zammı' tepkisi: 'İğneden ipliğe her şeye misliyle yansıyacak'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın benzin ve motorinde ÖTV’yi artıran ve KDV’si ile birlikte akaryakıt litresinin 6 TL artmasına yol açan kararı dün gece yürürlüğe girdi. Akaryakıtta litrede 6 TL’lik artışın, nakliye maliyeti nedeniyle çok geniş bir yelpazede zam olarak dönmesi bekleniyor.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da akaryakıta gelen ÖTV zammını bugün Twitter hesabından değerlendirdi.

Öztrak’ın açıklaması şöyle:

“Sarayın rasyonel politika dediği, zulüm çıktı. Erdoğan ÖTV'yi artırma yetkisini ilk olarak akaryakıtta kullanırken ne izan ne de insaf dinledi. Bu, iğneden ipliğe her şeye misliyle yansıyacak. Enflasyon daha azacak. Çakma ekonomist millete çay kaşığıyla verdiğini kepçeyle alıyor.”