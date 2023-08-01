CHP'den Önder Sav'ın 'Kılıçdaroğlu'nun görev süresi doldu' sözlerine yanıt

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Öztrak, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın "Kılıçdaroğlu'nun görev süresinin dolduğu, kurultay yapılmadığı için tüzük ihlalinin yapıldığı" çıkışı soruldu. Öztrak, "Bu iddianın hiçbir hukuki karşılığı yoktur" yanıtını verdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in "Seçim sonuçlarını yenilgi olarak görmeyenler nedeniyle parti tabanında öfke olduğu" yönündeki açıklamaları sorulan Öztrak, "Biz parti içi meselelerimizi kamuoyu önünde tartışmak gibi bir usule sahip değiliz" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile yemeğe katılması sorulan Öztrak, şunları kaydetti:

"Bizim partimizde herkesin görüşlerini ifade etme hakkı vardır. İBB Başkanı'nın önceki dönem genel başkanlarımızla istişarelerde bulunmasında olağandışı hiçbir gelişme yoktur."