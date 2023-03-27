CHP'den 'Muharrem İnce ile görüşme' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin görüşüp görüşmeyeceği ile ilgili bir soruya, "Genel Başkanımız diğer partilerle nasıl görüşüyorsa Sayın İnce ile de görüşecek. Gündemi de diğer partilerle yapılan görüşmelerden farklı olmayacak" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce görüşmesi

Parti Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek mi?" sorusuna Öztrak, "Genel Başkanımız diğer partilerle nasıl görüşüyorsa Sayın İnce ile de görüşecek. Gündemi de diğer partilerle yapılan görüşmelerden farklı olmayacak" yanıtını verdi.

Seçimin ikinci tura kalma ihtimali var mı?

"Cumhurbaşkanı adayı olan dört isim var. Seçimin ikinci tura kalma ihtimali var mı?" sorusu üzerine Öztrak, "Bu seçimin ikinci tura kalmayacağını biliyoruz. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu birinci turda bu ülkenin 13. Cumhurbaşkanı olacak, 15 Mayıs sabahı bambaşka bir Türkiye'ye uyanacağız" dedi.