Can Ataklı: Muharrem İnce için Saray'dan gelen talimatla otobüslerle vatandaş taşıdılar

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için topladığı 100 bin imzaya ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Korkusuz yazarı Can Ataklı, "İlk üç gün 100 bin imzayı bulamayan İnce’ye cumartesi günü AKP’den yoğun bir destek geldi ve imzalar tamamlandı" derken, "Şimdi artık herkes biliyor ki Muharrem İnce 100 bin imzayı bulamadı, bunun üzerine saraydan gelen talimatla AKP teşkilatları otobüslerle vatandaş taşıdılar ve imzaları tamamlattılar" ifadesini kullandı.