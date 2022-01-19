CHP'den MHP'li Olcay Kılavuz'a: İspatlamazsa şerefsizlerdir

CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel TBMM’de ortak bir basın toplantısı düzenledi.

PKK’lilerin Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde işe alındığını iddia eden MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’a tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen Türkiye’de bir yalanlar ittifakı, iftiralar birlikteliği, haysiyet cellatlığı koalisyonun olduğunu, bunun da adının AKP ve MHP ittifakı olduğunu söyleyerek “Geçtiğimiz günlerde MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz Meclis’te basın açılaması yaparak Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadrolarının PKK'lılara peşkeş çekildiği iftirasını attı. Bu iftira yetmezmiş gibi Ülkemizin kurucu ve kurtarıcı Partisi CHP’yi utanmadan sıkılmadan PKK ile yan yana anmaya cüret etti. Bu beyefendi teröristi belediyede boşuna aramasın; ben adres vereyim; gitsin, terörist başının kardeşini devletin kanalı TRT’ye çıkartanların arasında arasın!” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Olcay Kılavuz’un iddialarını ispatlamakla yükümlü olduğunu söyleyerek “Devletin kurumları var. Madem belediyede terörist var, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet güçleri izler ve gerekeni yapsın o zaman. Türk Mahkemeleri de konuyla ilgili gereken kararı verir. Böyle bir iftira ile Mersin'deki barış ve kardeşliği bozamayacaklar. Mersin, Türkiye'nin minyatürüdür. Her görüşten her inançtan insan huzur içinde bir arada yaşar. Bu kardeşliği kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Buradan şunu söylüyorum; Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin PKK'lıları işe aldığını iddia edenler bunu ispatlamazsa şerefsizlerdir" dedi.