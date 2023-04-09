CHP'den 'liste dışı' kalan isimlere yönelik açıklama

CHP 27. dönem milletvekillerinden Mehmet Bekaroğlu, Levent Gök, Akif Hamzaçebi ve Cihangir İslam'ın da aralarında bulunduğu bazı isimlerin 28. Dönem Milletvekili Adayı olarak gösterilmediğini bildirdi.

Kararın Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin ortak liste mutabakatının doğal sonuçlarından biri olduğu belirtilirken "söz konusu isimlerin bilgi ve deneyimlerinden seçim sonrası dönemde devlet yönetiminin farklı kademelerinde faydalanılacağı" kaydedildi.

Halk TV'nin haberine göre, açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin ortak liste mutabakatının doğal sonuçlarından biri olarak, Mehmet Bekaroğlu, Levent Gök, Akif Hamzaçebi ve Cihangir İslam’ın da aralarında bulunduğu 27. Dönem milletvekillerimizden bazıları, yeni dönem için aday gösterilememiştir.

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı olarak, yeni dönemde kendilerinin bilgi ve deneyimlerinden, devlet yönetiminin farklı kademelerinde faydalanacaktır."