CHP'den liste açıklaması: 11 ilde İYİ Parti'yle işbirliği yapıyoruz

CHP, milletvekili aday listesini YSK’ye teslim etti. CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kağan Salıcı ve Muharrem Erkek, daha sonra YSK önünde basın açıklaması yaptı.

Oğuz Kağan Salıcı, “İYİ Parti ile iş birliği yaptığımız iller var…Bundan sonra da bazı yerlerde iş birliği yapılabilir mi bunun olanaklarına bakacağız. Ama şu an itibarıyla 11 ilde İYİ Parti’yle iş birliği yapıyoruz. Onun dışında görüşmelerin ikinci turunda iş birliği yaptığımız birkaç il daha var. Dolayısıyla 15-16 ilde Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti işbirliği yapıyor diyebilirsiniz. Amacımız parlamentoda çoğunluğu sağlayacak bir yapıyı kurabilmek” dedi.

'Amacımız parlamentoda çoğunluğu sağlayacak bir yapıyı kurabilmek'

Salıcı şunları söyledi:

"İYİ Parti ile de işbirliği yaptığımız iller var. Dolayısıyla bazı partiler bizimle Cumhuriyet Halk Partisi logosu altında seçime giriyorlar. Ama İYİ Parti gibi kendisi müstakilen giren ittifak çatısı altında giren bir partimiz daha var. Onlarla da bazı seçim bölgelerinde iş birliği yapıyoruz. Amacımız parlamentoda çoğunluğu sağlayacak bir yapıyı kurabilmek.” (ANKA)