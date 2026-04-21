CHP'den istifa edip AKP'ye geçmişti: Serik Belediye Başkanı'nın evine silahlı saldırı

Antalya'nın Serik ilçesinin Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un evine silahlı saldırı düzenlendi.

Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 21.04.2026 , 15:33

Kimliği belirlenemeyen kişiler olay yerinden kaçarken saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin 74 yıl aradan sonra kazandığı seçimin ardından belediye başkanı olan Kadir Kumbul geçtiğimiz hafta CHP'den istifa etmişti.

AKP'ye geçen Kumbul'un rozetini bizzat AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

 

