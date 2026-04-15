CHP'den istifa etmişti: Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul AKP'ye geçti

Antalya'nın Serik ilçesinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin 74 yıl aradan sonra kazandığı seçimin ardından belediye başkanı olan Kadir Kumbul'un ani istifası siyasette gündem yarattı.

Kumbul'un CHP'den istifasını CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı doğrularken, AKP Antalya İl Başkanı Ali Çetin ise Kumbul'un partilerine katılacağını açıkladı. Bu gelişme üzerine dün CHP Antalya il başkanlığı, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Serik belediye binası önünde bir basın açıklamas düzenlemişti.

Rozeti Erdoğan taktı

Kadir Kumbul, AKP Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker ile birlikte Ankara'ya giderek katılım sürecini tamamladı. Rozet takma töreninin normalde AKP grup toplantısı sonrasında yapılması beklenirken Şanlıurfa'da dün bir okula yönelik gerçekleştirilen saldırı nedeniyle bu program iptal edildi.

Bunun yerine daha sade ve basına kapalı bir tören gerçekleştirildi.

Kumbul'a AKP rozeti, Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makam odasında takıldı. Törende AKP Antalya milletvekilleri de hazır bulundu. Sürece dair konuşan AKP Serik ilçe başkanı Ahmet Söker, Cumhurbaşkanının desteğiyle Serik'in daha güçlü hizmet alacağına inandıklarını ve ilçeleri için birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Kumbul ile birlikte bazı CHP'li meclis üyelerinin de parti değiştirmesi bekleniyor.