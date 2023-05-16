CHP'den ikinci tur çalışmaları için yeni görevlendirme

CHP, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında propaganda süreci için Mehmet Ali Yüksel'i görevlendirdi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Ali Yüksel’i Siyasi İşler ve Seçim Propagandası’ndan sorumlu Başdanışman olarak görevlendirdi. Görevlendirme yazısında, “Sayın Mehmet Ali Yüksel, CHP nezdinde ‘Siyasi İşler ve Seçim Propagandası’ konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirmeniz uygun görülmüştür” denildi.

Yüksel, 2015-2019 arasında İstanbul’da CHP Kağıthane İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

CHP'de Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur kampanyası için çalışmalar hızla devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun seçim kampanyanın başına geçmesi bekleniyor.