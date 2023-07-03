CHP'den ikinci kez ihracı istenen Tanju Özcan Ankara'ya yürüyüşüne başladı

CHP'den ikinci kez ihraç istemiyle disipline sevk edilmesi üzerine Ankara'ya "değişim ve adalet yürüyüşü" başlatacağını duyuran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yürüyüşüne başladı.

Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne yürüyecek olan Özcan sosyal medya hesabından yürüyüşüne dair görüntüleri yayınladı.

Özcan dün düzenlediği basın toplantısında yürüyüşten vazgeçmesi karşılığında kendisine çeşitli tekliflerin geldiğini öne sürerek "Ben Köroğlu'nun torunuyum. Bu yürüyüşten ölümden başka hiçbir şey beni durduramaz. Yarın 13.30'da Anıtpark'tan yola çıkacağım. Bu yürüyüşü sürekli olarak seçimlerden mağlubiyetle ayrılan, ülkemizin ve gençlerin moralini bozan Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişmesi için yapıyorum" demişti.