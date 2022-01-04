CHP'den ihraç edilen meclis üyesi: 'Hakkımdaki iddialar ispatlanmalı'

Balıkesir Belediye Meclisi üyesi Cengiz Dikici, 28 Aralık'ta gerçekleşen meclis toplantısındaki gerilim ve iddialar hakkında bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, hakkındaki suçlamalara değinen ve bunların ispat edilmesini talep eden Cengiz, "Halkımız için söz, yetki ve karar hakkımı elbette kullanacağım" dedi.

Balıkesir Belediye Meclisi üyesi Mimar Cengiz Dikici, Belediye meclisindeki itirazları nedeniyle hem AKP'nin hem de CHP'nin tepkisini çekmiş ve CHP'den ihraç edilmişti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 19 Kasım 2019 tarihli toplantısının 81'inci gündem maddesinin oylanmasında önergeye karşı oy veren ve “madenlerin denetlenmesine karşı çıktığı” gerekçesi ile CHP'den ihraç edilen Cengiz Dikici'ye çevre örgütleri destek vermişti.

Çevre örgütlerinden destek açıklaması gelmişti

Öte yandan, AR-ÇEP, Ayvalık Tabiat Platformu, BALÇEP, Bergama Çevre Platformu, Burhaniye Çevre Platformu, Gömeç Çevre Platformu, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği tarafından yapılan imzalı açıklamada, Dikici’nin partiden ihracının haksız olduğu vurgulanırken, soruşturmaya konu toplantıdaki 81'inci gündem maddesine dikkat çekilmişti.

Çevre örgütleri tarafından gündem maddesi ile ilgili hazırlanan raporun önergedeki beklentileri karşılamaktan ve kabul edilebilir olmaktan çok uzak olduğu vurgulanmış ve Dikici'nin bu tuzağa düşmediği savunulmuştu.

"Madenlerin denetlenmesine karşı çıktığı” gerekçesi ile CHP'den ihraç edilen Cengiz Dikici'ye destek veren çevre örgütleri, “Cengiz Dikici halkı dışında hiçbir çıkar çevresinin adına mücadele etmiyor. Hiç kimse Mimar Cengiz Dikici’yi yalnız zannetmesin” açıklaması yapmışlardı.

'Gördüğü her şeye itiraz ediyor, şehrin zamanından çalıyor'

28 Aralık’ta gerçekleşen Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında ise Bağımsız Meclis Üyesi Cengiz Dikici’nin Edremit’te yapılması planlanan hastanenin yeriyle ilgili ret kararı vermesi üzerine de mecliste tansiyon yükseldi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dikici’yi "Balıkesir’in zamanından çalmakla" suçlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dikici’yi Balıkesir’in zamanından çalmakla suçlarken, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da Dikici’ye ret oyu kullandığı için tepki gösterdi. Hakkında, “Sadece dava açmak, mahkemeye vermek için yapıyor bunları. Mesele mahkemeye vermek, Belediye hizmetlerini engellemek” ifadelerinin kullanıldığı Cengiz ise suçlamalara ilişkin söz alarak, gündem maddelerinde planların olmadığını belirtti.

Yaşananlar üzerine Cengiz Dikici bugün bir basın açıklaması yaptı. Dikici, açıklamasında, toplumcu bakış açısı ve kamu yararı gözeterek değerlendirmeler yaptığını ifade etti.

Cengiz, "28 Aralık 2021 tarihinde yaşananlar ve dile getirilen sözler meclisin saygınlığına yakışmayacak düzeydeydi. Gerçek dışı ifadeler ve bu ifadelerden yaratılan algılar ile bu süreci referans alan davalardan çıkar sağlamak veya dava açtığı alanlarda onlarca proje yapmak gibi iftira niteliğindeki iddiaların vakit geçirilmeden ispatlanması, belgeye dayandırılması gereklidir. Aksi takdirde bu ifadeyi kullanan herkesi müfteri olarak ilan edeceğimi kamuoyuna duyuruyorum. Halkımız için söz, yetki ve karar hakkımı elbette kullanacağım" ifadelerini kullandı.