Bakan Dönmez: Ne madenlerimizden vazgeçeriz ne de çevremizden

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Burdur’da faaliyetleri sona eren maden ocağında rehabilitasyon çalışmalarına katıldı.

İHA'nın haberine göre Dönmez, "Enerji, ekonomi ve ekoloji dengesini gözettik. Bu çerçevede bir hususun altını sürekli çizdik. Dedik ki madenler de bizim çevre de. Ne madenlerimizden vazgeçeriz ne de çevremizden” dedi.

'Türkiye ne zaman madenlerle ilgili bir adım atsa, bir takım güruh adeta bir koro halinde hep itiraz eder'

Dönmez şöyle konuştu:

"Türkiye ne zaman madenlerle ilgili bir adım atsa, bir takım güruh adeta bir koro halinde hep itiraz eder. Ne zaman ki akıldan, bilimden, izandan uzak ideolojileri dallanıp, budaklanır taraftar toplamaya başlarlar, işte o zaman dillerinin altındaki baklayı çıkarırlar. Biz bu hikâyeyi daha önce çok gördük. ‘Mesele ağaç değil, sen hala anlamadın mı’ deyip tüm Türkiye’yi ateşe verenler daha dün gibi hafızalarımızda. Tabi biz onların kim olduklarını, niyetlerinin ne olduğunu, neyi amaçladıklarını gayet iyi biliyoruz. Bizler enerjide bağımsızlık derken onların hazımsızlık yaşadıklarının da farkındayız."

'Madencilikte yatırımcı kazanıyor, milletimiz kazanıyor'

Madencilik alanında 2021’in 11 ayında 5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Dönmez, “Madencilikte yatırımcı kazanıyor, milletimiz kazanıyor, devlet kazanıyor, madenciliği besleyen alt sektörler kazanıyor. Hele ki üretim ve ihracat odaklı yeni büyüme modelimizde madencilik ekonomiyi besleyen en kritik sektörlerden biri haline gelecek. Madencilikte hiçbir zaman taviz vermediğimiz iki kırmızı çizgimiz var: İş sağlığı, güvenliği ve çevre” dedi.