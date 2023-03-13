CHP'den 'HÜDA PAR' açıklaması: 'Bahçeli şimdi bunu nasıl içine sindirecek?'

CHP Sözcüsü Faik Öztrak MYK toplantısının ardından CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Öztrak, AKP'nin HÜDA PAR ile Cumhur İttifakı'nı genişletmek için yaptığı görüşmelere değindiği konuşmasında "Yıllarca koalisyonlara etmedik laf bırakmadılar ama şimdi paçaları tutuştu. HÜDA PAR’la, Koalisyon yapacaklar. Biz bunların masasında dört parti var, diye biliyorduk. Meğerse masanın altında gizli ayaklar da varmış" dedi.

İsim vermeden Hizbullah'ın işlediği cinayetleri hatırlatan Öztrak "Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okkan’ı kalleşçe katleden, İslamcı Feminist yazar Konca Kuriş’i domuz bağıyla öldüren; Zehra Vakfı Başkanı İzzettin Yıldırım’ı, gazeteci Halit Güngen’i infaz eden terör örgütünün siyasi uzantılarıyla kol kola girecek kadar durumları vahim" dedi.

'Bahçeli nasıl içine sindirecek?'

Öztrak "Hadi Erdoğan’ı anladık. Bahçeli’ye ne demeli? Bahçeli bu saatten sonra şehit Ali Gaffar Okkan’ın adını ağzına nasıl alabilecek? Sinan Ateş’in katillerine tek kelime edemediği gibi Ali Gaffar Okkan’ın katillerine de mi sessiz kalacak? Şehit Polis Memurumuz Atilla Durmuş’un aziz hatırasından, hiç utanmayacak mı? Polis memuru Atilla Durmuş, rahmetli Sağlık Bakanı MHP’li Osman Durmuş’un yeğeniydi. Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın da koruma memuruydu. O gün Atilla Durmuş, beş arkadaşıyla beraber şehit edildi. Bahçeli şimdi bunu nasıl içine sindirecek? Allah aşkına, bu nasıl bir savrulmadır?" diye konuştu.

'AKP'nin milletvekili transferi konusunda sicili malum'

Daha sonra soruları yanıtlayan Öztrak'a Cumhur İttifakı’nın genişleme sürecinin seçim sonuçlarını etkileyip etkilemeyeceği ve AKP’nin aday adaylarına ‘başka partiye geçmeyeceği’ maddesiyle bir taahhütname imzalattığı iddiaları soruldu. Öztrak şöyle yanıt verdi:

“Ne yaparlarsa yapsınlar, ‘Yolcudur Abbas bağlasan durmaz.’ Türkiye’nin 13’Üncü Cumhurbaşkanı adayı Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. İkinci sorunuzla ilgili olarak da kişi kendinden bilir işi, AKP’nin milletvekili transferi konusunda sicili herkesin malumudur.”

HDP ile görüşme ne zaman?

HDP ile görüşmenin ne zaman yapılacağına dair sorulan soruya ilişkin ise Öztrak şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı adayımız belli bir takvim içerisinde siyasi partilerle görüşmelerini gerçekleştirecektir. CHP olarak biz, terör örgütlerinin zikredilmesinin onların propagandasına hizmet ettiği kanaatindeyiz. Tıpkı Milli Savunma Bakanlığı gibi, tıpkı Genelkurmay Başkanlığı gibi terör örgütlerinin ismini kullanmamaya özen gösteriyoruz. Bir de bu soruyu bize soranların; insanları domuz bağlarıyla vahşice katleden terör örgütüne, terör örgütü diyemeyen HÜDA PAR ile Cumhur İttifakı’nın ne zaman protokol imzalayacağını AKP Sözcüsü’ne sormasını da bekliyoruz.“

Altılı Masa’nın milletvekili seçimlerinde nasıl bir yol izleyeceğiyle ilgili sorulan soruya ise Öztrak şöyle yanıt verdi:

“Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partiler arasında görüşmeler devam ediyor. Bu görüşmeler bittiğinde tabii ki izlenecek yöntemleri öğreneceksiniz.”