CHP’den gözaltı açıklaması: Sabıka Holding broşürünü toplatma kararı yok

CHP Ankara İl Gençlik Kolları üyesi 5 kişi, partilerinin hazırladığı ‘SaBıKa Holding’ isimli kitapçığı dağıttıkları sırada gözaltına alınmıştı.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, partisinin hazırladığı “Sabıka Holding” başlıklı broşürü dağıtan gençlik kolları üyelerine yapılan gözaltı işlemine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Akıllı, broşüre ilişkin toplatma kararının olmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Savcı 24 saat içerisinde buna ilişkin toplatma kararını, yasaklama kararını ibraz etmek zorunda. Böyle bir toplatma kararı şu ana kadar yok. Eğer böyle bir toplatma kararı yoksa ve alınmazsa bugün yapılan işlem, artık siyaseten haksızlığı, hukuksuzluğu bir yana suç sayılacak bir işlem haline gelecektir”

‘Yöneltilen suçlama cumhurbaşkanına hakaret’

‘Bugün sabah saatlerinde Cebeci Kampüsü önüne bunu dağıtmak üzere giden gençlik kollarımızdan beş kardeşimiz, güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Her ne kadar kendileri bunun bir gözaltı işlemi olmadığını söyleseler de hem sağlık muayenesinden geçirilmiş olmaları hem telefonlarının kapatılmış olması hem de en önemlisi rızaları dışında götürülmüş olmaları gösteriyor ki bu açık bir gözaltına alma işlemidir. Arkadaşlarımız, şu anda ifade vermekteler. Yöneltilen suçlama, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘kamu görevlisine kamu görevinden dolayı hakaret’

‘Toplatma kararı Zonguldak’da’

‘‘Sorduğumuzda gözaltı gerekçesini, savcılık talimatı söyleniyor. Peki bu talimat nereden geliyor? Söylenene göre, Zonguldak’ta verilmiş bir toplatma kararına dayanıyor ama bugüne kadar ne bize, Ankara örgütüne ne Zonguldak örgütümüze ne de partinin herhangi bir birimine ulaşmış böyle bir toplatma kararı yok. Anlaşılıyor ki savcılık, bunu Ceza Muhakemeleri Kanunu’ndaki gecikmesinde sakınca bulunan hallerdeki yetkisine dayanarak yapıyor.’’ (ANKA)