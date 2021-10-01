CHP'den 'Esad'la görüşme' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Sözcü'den Ruhat Mengi'ye Suriye'yle ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

"Suriye'de yaşananlarla ilgili yanlışları en başından beri ifade ediyoruz. Hatırlıyorsunuz, bundan yıllar önce Suriye'ye Cumhuriyet Halk Partili bir heyet gitti, neler söylediler. Mısır'a bir heyet gitti, ben de o heyetin içindeydim. Bizi 'darbecilerin ayağına gitmekle' suçladılar, bugün ne yapıyor iktidar? Hem Suriye ile alttan alttan iş bitiriyor, hem Mısır'la ilişkileri normalleştirmek için görüşmeler yapıyor" diyen Salıcı, buna karşın iktidarın CHP'li bir heyetin başka bir ülkeye gitmesine katlanamadığını söyledi.

Salıcı, "Erbil'e gittiğimiz için de bizi eleştiriyorlar. Daha önce Genel Başkanımızın Bağdat'a gitmesini de eleştirmişlerdi. Ama biz Türkiye'nin çıkarlarını savunma peşindeyiz, diplomasinin devrede olması gerektiğini söylüyoruz, koşullar oluştuğunda Esad'la da görüşürüz, Ruhani'yle de. Çünkü biz, komşularımızla ilişkilerimizin iyi olmasını istiyoruz" diye konuştu.