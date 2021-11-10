CHP'den Erdoğan'a 'Gazi hayatta olsaydı' yanıtı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafıdan CSO Konser Salonu’nda düzenlenen 'Atatürk’ü Anma Töreni'ne katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Gazi hayatta olsaydı emin olun bunları o partiden sopayla kovalardı" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel bu sözlere yanıt verdi.

Özel yaptığı paylaşımda "Bu nasıl rezalet! Kurucumuzun ölüm yıldönümünde Cumhurbaşkanı sıfatıyla bu kadar ucuz siyaset. Yazıklar olsun! Böyle bir günde Atatürk’ün Cumhuriyetle birlikte iki büyük eserimden biri dediği partisine saldırıyorsun! Bari bugün sus! Sen git Atatürk düşmanı fesli deli Kadir’i an!" dedi.