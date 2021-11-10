Erdoğan'dan 'Atatürk' mesajı: Mirasına sahip çıkan birisi varsa o da biziz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafıdan CSO Konser Salonu’nda düzenlenen 'Atatürk’ü Anma Töreni'ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Asıl önemli olan Atatürk'ün verdiği mücadelenin izini sürerek anlamaktır. Ülkemizde dillerinden Atatürk'ün ismini düşürmeyen ama onu anlamakta en küçük gayret göstermeyen kesim her dönem olmuştur. Mustafa Kemal, yüzbaşı rütbesiyle 1905'te Şam'daki 5. Ordu'da göreve başladı. 1908'de Libya'daki ilk görevine gitti. 1910'da Fransa, İsviçre, Belçika ve Hollanda'yı kapsayan bir gezi yaptı. İtalyanların Libya'ya saldırması üzerine 1911'de Binbaşı rütbesiyle Trablus'a giderek gözünden ve kolundan yaralandığı tarihi bir mücadele yürüttü. 1915 sonunda İstanbul'a döndü.

Samsun'a ayak bastığı andan itibaren şanlı milli mücadele dönemi başladı.

Milletimiz her tökezlemenin ardından devletine daha güçlü sahip çıkmıştır. Mustafa Kemal Libya'da, Suriye'de, Çanakkale'de, Kafkasya sınırlarımızda, Anadolu'nun her karış toprağında, hani bize diyorlar ya Azerbaycan'da, Suriye'de ne işiniz var? Hani siz Kemalistsiniz, hani Atatürk'ün yolundan gidiyordunuz. Dürüst değiller.

Biz ABD'de BM binasının tam karşısında Türkevi inşa ettik. Ve orada adeta birilerine mesajımızı da en güzel şekilde verdik. Gazi Mustafa Kemal'in bu serencamı bugünkü Türkiye'nin yol haritasıdır. Türkiye, bugün de Suriye'de, Libya'da, Kafkaslardadır. Bu ülkede Gazi'nin bölgemizi kucaklayan siyasi, diplomatik mirasına sahip çıkan birisi varsa o da biziz.

Atatürk isminin arkasına sığınanlar ne yapıyorlar? Milletleri aleyhine hangi faaliyet varsa onun değirmenine su taşıyan bir kesimle karşı karşıyayız. Bizi gidip Avrupa'ya şikayet edenlerden bir şey olur mu? Batı'nın büyükelçilerine bizi şikayet edelerden bir şey olur mu?

Gazi hayatta olsaydı emin olun bunları o partiden sopayla kovalardı.