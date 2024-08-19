CHP’den Dilipak’ın Özel’le ilgili iddiasına yanıt: ‘Hiç mi Allah’tan korkmadınız?’

Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında “bacağı kırılmamış, silahla vurmuşlar” iddiasında bulundu. CHP’den Dilipak’a yanıt geldi.

CHP İletişim sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ”Bu kadar kuyruklu yalanı, iftirayı bir yazıya nasıl sığdırdınız. Bu komplo teorilerini yazarken hiç mi Allah’tan korkmadınız? Günaha girerim diye hiç mi düşünmediniz? Pes doğrusu!” denildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in TBMM’de Mahmut Abbas’ın konuşma yaptığı Perşembe günkü oturuma katılmaması üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır gazetecilere yaptığı açıklamada “Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik yardımla yürüyebilecek” demişti. Başarır kırığın bir kaza sonucu oluştuğunu söylemişti.

Cuma günü Can Atalay’la ilgili AYM kararının görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu oturumuna ayağına takılan atelle gelen Özgür Özel, sağlık durumunu soran muhabirlere geçirdiği kazaya ilişkin şunları söylemişti:

"Basit bir ev kazası, merdivenin son 2 basamağında kayınca düşmemek için yan basmışım. Tarak kemiklerimiz zedelendi. Ameliyatlık durumum yok. Maalesef Genel Kurul'a dün katılamadım. Bu oturumdan sonra tekrar doktora gideceğiz, bir film de burada çekilecek. Ondan sonra belli olacak. Herhalde 2-3 hafta sürer".

Abdurrahman Dilipak bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özel’in silahla vurulduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özgür Özel'in bacağı kırılmamış, silahla vurmuşlar! Hay Allah ne oluyor bu memlekette. Vuran kim, niye vurmuşlar. Bu gerçek niçin saklanıyor. Vuran kişi şimdi nerede.. Bir Ana muhalefet partisinin genel başkanının başına bu geliyor, kimse işin aslını bilmiyorsa ne yapmak gerek. Vuran aynı partiden biri mi yoksa.. Peki Özel vurulurken korumaları nerede, yanında kimse yok mu? Adam yakalandı mı, yakalanmadı mı? Başka yaralanan birileri var mı? Bu iş yargıya intikal etti mi, etmedi ise niçin? CHP parti olarak bu işin peşine düşmeyecek mi? Bir kişiye yapılan bir haksızlık, aslında bütün bir topluma yöneltilmiş bir tehdittir. "Kol kırılır yen içinde kalırsa" ya o kollar çolak kalır, ya da kangren olur, kesilir."