AKP'nin Abbas açılımının ardından Hamas'tan Türkiye'ye dikkat çekici mesaj: 'Tablo pembe değil'

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'de yaptığı konuşmadan birkaç gün sonra Hamas, Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin Türkiye'yle temas kurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Hamas yetkililerinin haftasonu kendileriyle temas kurduğunu duyurdu. Hamas'ın Türk Dışişleri yetkililerine verdiği bilgiye göre İsrail geçen hafta yapılan görüşmelerde arabulucuların tekliflerine yanıt iletmedi.

Hamas'ın Dışişleri'ne "Amerikalıların müzakerelerin gidişatına ilişkin pembe bir tablo çizdiğini, ancak gerçekte durumun böyle olmadığını" mesajı verdiği kaydedildi.

Hamas'a göre İsrail'in öne sürdüğü şartlar da değişti. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, "İsrail’in öne sürdüğü şartlar daha önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından 10 Haziran’da desteklenen senaryonun ve Hamas’ın 2 Temmuz'da onayladığı şartların gerisine düşmüş durumda" ifadesini kullandı ve İsrail'in şartlarını şöyle sıraladı:

"İsrail, Hamas'ın İsrail'in Philadelphia Koridoru'ndaki varlığını kabul etmesini istiyor. Netsarim Koridoru'ndaki kontrol noktaları ile güneyden kuzeye geçen Gazzelileri denetlemek istiyor. Hamas'ın serbest bırakılmasını istediği yaklaşık 300 mahkumdan oluşan listeden 100 ismi veto edebilmek istiyor."

Hamas yetkililerinin Türk yetkililere verdiği bilgiye göre İsrail'in ek talebi ise Gazze ve Ramallah'tan sürgün edilmesini istediği Filistinlilerin sayısıyla ilgili. Hamas'a göre İsrail 200 ismin Filistin'den ayrılmasını istiyor.

Hamas'a göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun nihai amacı askeri harekatı devam ettirmek için zaman kazanmak.

Abbas'ın TBMM konuşması: AKP Hamas'a karşı mı sahaya sürdü?

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, üç gün önce soL'da kaleme aldığı yazıda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın AKP'nin davetiyle TBMM'de yaptığı konuşmasını değerlendirmişti.

Okuyan, AKP'nin Abbas’ı kürsüye çıkararak, ABD’ye ve dolaylı olarak İsrail’e, “Beni İran’la karıştırma, ben Filistin konusunda Hamas dışındaki aktörlere meşruiyet alanı açabilecek tek gücüm” mesajını geçtiğini vurgulamıştı.

Okuyan, yazının devamında şunları kaydetmişti:

"ABD yönetimi zaten bunu biliyor. Türkiye’nin İsrail’le yeri geldiğinde ne kadar hızlı yakınlaşabildiğinin, o yakınlaşmanın bizzat içinde oldukları için farkındalar. Abbas’ın Ankara’ya gelişi iki NATO üyesi ülkenin birlikte geliştirdiği bir inisiyatif bile olabilir. Bakmayın Filistin Devlet Başkanı’nın kürsüden ABD’ye çok sert sözler sarf etmesine… ABD emperyalizminin en alışkın olduğu şeydir, hakaret işitmek.

Görülüyor ki, Haniye’nin öldürülmesinden sonra çok yoğun bir yeniden değerlendirme ve konumlanma süreci yaşanıyor. Bütün aktörler için geçerli bu. Hamas, Hizbullah, İran, Suudi Arabistan, Katar, Türkiye, Mısır, Suriye ve elbette İsrail’de, ABD’nin uzaktan ya da yakından elinin değdiği biçimde, kartlar yeniden karılıyor.

Bu ortamda batı ile iyi ilişkiler kurabilmiş bir Filistinli siyasetçiye kürsü sunulması, son dönemde iç ve dış politikada gözle görülür bir biçimde ağırlığını koyan ve daha pazarlıkçı kanadı adım adım gerileten Amerikancı kanadın elini açık bir biçimde güçlendirmiştir."

Abbas, Özel'i Filistin'e davet etti

Mahmud Abbas'ın Meclis konuşmasının iktidara yakın medya ve yorumcular tarafından eleştirilmesi dikkat çekmişti. Bu değerlendirmelerde AKP'nin El Fetih'i Hamas'a tercih ettiği yönündeki görüşlerin hatalı olacağı vurgulanmıştı.

Türkiye dönüşü Abbas'ın CHP ile de temas kurduğu görüldü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yaptı.

CHP basın biriminden yapılan açıklamaya göre, görüşmede CHP'nin Filistin halkının haklı davasının her zaman yanında olduğunu vurgulayan Özel, Genel Başkan seçildikten sonra, dünyadaki 119 lidere Bağımsız Filistin Devleti'ni tanımalarını isteyen bir mektup gönderdiğini ve tüm yurt ışı ziyaretlerinde Gazze'deki katliamlara dikkati çektiğini söyledi.

"Başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bir Filistin devleti kurulmasını gerekli görüyor ve iki devletli çözümü destekliyoruz" ifadesini kullanan Özel, Filistin halkının mücadelesinde her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazır olduklarını vurguladı.

Özel, Türkiye'yi ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunduğu Abbas'ın, Gazze'ye gitme kararını da desteklediklerini ifade etti.

Abbas ise, CHP'nin tarihini ve Filistin davasına süren desteğini çok iyi bildiklerini, bu destekleri ve yardımları hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Abbas, Özel'in çok önemli görevlerde bulunduğunu, bu görevler nedeniyle kurduğu temaslarda Filistin meselesini gündeme getirdiğini ifade etti. Mahmut Abbas, ayrıca Özgür Özel'i Filistin'e davet etti.