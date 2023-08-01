CHP'den Davutoğlu'na tepki devam ediyor: 'Ayrı listeden girseymiş de oy oranını görseymiş'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun CHP’yle yaptıkları seçim ittifakıyla ilgili sözlerine ilişkin açıklamada bulunan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Davutoğlu, keşke ayrı listeden girseymiş herkes de oy oranını görseymiş. Bizim arzumuz da oydu; farklı listelerden girerek herkesin oy oranının da belli olması gerekiyordu” dedi.

Ağbaba, Davutoğlu’nun “En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti” ifadelerine ilişkin de şunları söyledi:

'En çok fedakarlığı Davutoğlu değil CHP yapmıştır'

“Seçim geçti ama keşke böyle bir pişmanlık yaşamasaymış Davutoğlu, keşke ayrı listeden girseymiş herkes de oy oranını görseymiş. İttifak ortağımızla ilgili çok yorum yapmayı doğru bulmam ama bizim arzumuz da oydu; farklı listelerden girerek herkesin oy oranının da belli olması gerekiyordu. Burada herkes şahit ki en çok fedakarlığı Davutoğlu değil CHP yapmıştır. Fedakarlık aranıyorsa listelere bakmak mümkün. Kutlanması gereken birisi varsa da CHP’nin örgütüdür.” (ANKA)