CHP'den BDDK'ye tepki: Önce Nebati'nin kardeşi hakkında suç duyurusunda bulunun

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) İYİP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’un da aralarında olduğu 5 kişi hakkındaki suç duyurusuna “Önce içeriden bilgi sızdıran Nurettin Nebati'nin kardeşi Seydullah Nebati hakkında suç duyurusunda bulunun” tepkisini gösterdi.

Özkoç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Önce içeriden bilgi sızdıran Nurettin Nebati'nin kardeşi Seydullah Nebati hakkında suç duyurusunda bulunun. Tek suçları ekonomik gidişatı eleştirmek olan siyasetçileri, gazetecileri susturamayacaksınız! Yaptığınız döviz spekülasyonunda kaç kişi zengin oldu?” ifadesini kullandı.

BDDK; İYİP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, ekonomistler Güldem Atabay, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. BDDK, suç duyurusunda Bankacılık Kanunu'nun "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" hükmünü içeren 74. maddesine aykırılığa işaret etmişti.