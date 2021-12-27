BDDK'nin suç duyurusuna tepki: Susturamazsınız

BDDK'nin suç duyurusuyla ilgili CHP Milletvekili Burhanettin Bulut ile ekonomist Selçuk Geçer, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunurken, Emin Çapa program yaptığı Halk TV'de konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamalar şöyle:

'Zannediyorlar ki susacağız'

Burhanettin Bulut sosyal medyadan yaptığı açıklamada “20 Aralık'ta kur korumalı TL mevduat desteği devreye sokuldu. Bunun üzerine dolar 18 liradan 12'ye geriledi. Büyük bir satış oldu. Bunun hesabını kim soracak Allah aşkına? Bu tür susturma çabalarıyla zannediliyor ki biz susacağız. Doları kime sattılar? Bunun hesabını vermeleri gerekiyor" dedi.

'Susturamazsınız'

Ekonomist Selçuk Geçer de “BDDK hakkımızda suç duyurusunda bulunmuş. Susturamazsınız. BDDK'yı son bir ayda yaşananlarla ilgili göreve davet ediyorum. Her şey ortaya çıksın, idama razıyım...” ifadesini kullandı.

'Halka gerçeği anlaşma sorumluluğumu etkilemez'

Ekonomist ve gazeteci Emin Çapa ise Halk TV'de yaptığı açıklamada “Bize bir gözdağı verilmek isteniyor. Bizi susturmak istiyorlar. İktidarın olmamış bir ekonomi politikasını varmış gibi davranmasını teşhir etmemizden kaynaklanıyor. Suçlamanın ayrıntısını görmek isterim. Bu benim halka karşı gerçeği anlatma sorumluluğumu hiçbir şekilde etkilemez" diye konuştu.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Çapa "Ayrıntı bilmiyorum. Ama bunun benim korkutması, yıldırması mümkün değil. Halkıma gerçekleri söylemek hem vatandaşlık, hem insanlık, hem mesleki sorumluluğum" dedi.

BDDK'nin suç duyurusunda bulunduğu isimler arasında İYİP Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ile ekonomist Güldem Atabay da bulunuyor.

BDDK 5 ismin açıklamalarının Bankacılık Kanunu'nun "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" hükmünü içeren 74. maddesine aykırılık teşkil ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.