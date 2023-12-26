CHP'den Bahçeli'ye: 'Genel Başkanımızı tehdit etmek kimsenin haddi değildir'

22 ve 23 Aralık tarihlerinde Irak'ın kuzeyinde yaşanan çatışmalarda toplam 12 askerin hayatını kaybetmesi üzerine AKP, MHP, İYİP ve Saadet Partisi, TBMM'de konuya ilişkin ortak bildiriye imza atmıştı. Yayımlanan bildiriyi CHP ve DEM Parti grupları imzalamazken, CHP sonrasında ayrı bir bildiri yayımlamıştı.

Söz konusu bildirinin ardından bahse konu olan partiler tarafından karşılıklı açıklamalar yapılmış ve tartışmalar kamuoyuna yansımıştı. Tartışmalarn ardından yaşamını yitiren askerlerden sözleşmeli piyade er Enis Budak’ın Manisa’da düzenlenen cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, camiye gelişi ve ayrılması sırasında bir grubun slogan attığı görülmüştü.

Olaya dair konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Bir tanesi Manisa'da gitmiş orada gövde gösterisi yapacak. Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor” açıklamasının ardından bugün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özel'e yönelik "Memleketi Manisa’da protesto edilen bu şahıs eğer aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecektir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'den yanıt: 'Kimsenin haddi değildir'

Bahçeli'nin "Aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecektir" tehdidine, CHP'den yanıt geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımızı tehdit etmek kimsenin haddi değildir" dedi.

Gökçen, açıklamasının devamında "Özgür Özel terörden beslenenlerin arkasında hizalanmayı reddetmiş, bütün suçlarında sözde milliyetçiliğe sığınanları meşrulaştırmamıştır. Unutmayın, bu ülkenin namuslu insanları bir adım geri atmayacak" ifadelerini kullandı.