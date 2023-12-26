Bahçeli'nin hedefinde yine AYM var: Bay Zühtü senin kumandan kimin elindedir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasına, dün sona eren 2024 yılı bütçe görüşmelerine değinerek başlayan Bahçeli, borçlanmanın kaçınılmaz olduğu gerekçesiyle eleştirilen 2024 yılı bütçe teklifine memnuniyet ve gönül huzuru ile 'evet' dediklerini söyledi.

Bahçeli, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ortağı AKP ile 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapma kararı aldıklarını duyurdu. Bahçeli, partisinin grup konuşmasında, "31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti ile 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapma kararı aldığımızı, 22 ilde de demokratik yarış halinde olacağımızı buradan bir kez daha açıklıyorum" dedi.

AYM Başkanı Zühtü Arslan için ise "Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz diyen Bay Zühtü, senin kumandan kimin elindedir, senin ipin kimin elindedir?" şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'57 DEM milletvekilinin maaşı ve hazine yardımı kesilmeli'

Battık, bittik yaygarasını koparan münafıklar, batı piyonları bir eli yağda bir eli balda, millete tepeden bakan emeği takmayan, meyhane solcuları, çarkıfelek gibi dönenler, meydan devrimciler, kerpiçli evlerden çıkan kahramanları hor gören bir avuç insanlık müsveddesi biz nereden geldiğimizi görüp hamdolsun biliyoruz. Peki siz neyi biliyor, nereye hizmet ediyorsunuz? Milli şerefimizi çiğnetmeyeceğiz. Kararımız kesin mücadelemiz bıçkındır. Herkes dikkat etsin, yayı gerilmiş ok gibiyiz. Kınından çekilmeyi bekleyen keskin bıçak gibiyiz.

MHP'nin açık çağrısı şudur; Teröristlere hangi milletvekili hoşgörü ve muhabbetle yaklaşıyorsa suçludur ve hesap vermeden kurtulamayacaktır. TBMM'de terörist, düşman, katil istemiyoruz.

Türkiye’nin hızını yavaşlatmak, yeni yüzyıl heyecanını azaltmak, milli birlik ve kardeşliğimizi yaralamak için menfur bir operasyon devrededir, bu operasyonda CHP’nin demlenmesi amaçlanmıştır.

İlk önerim; 57 DEM milletvekilinin maaşının ve hazine yardımının derhal kesilmesidir. Bu paralar şehit ailelerine aktarılmalıdır. Hazine yardımı almaları rezalettir. İkinci önerim teröre yardım ve yataklık yapan sözde milletvekillerinin dokunulmazlık dosyalarının hemen karara bağlanmasıdır. Üçüncü önerim AYM ya yeniden yapılandırılmalı ya da kapatılmalıdır. AYM'nin statüsü ve üye yapısı radikal şekilde ele alınmalıdır. Bir diğer önerim kürsü dokunulmazlığının yeniden düzenlenmesidir. TBMM bölücülerin meydan okuma yeri değildir.

HDP'nin devamı PKK'nın gece görüş dürbünü olan DEM'in TBMM'de daha fazla yer alması toplumsal ve siyasi tansiyonu kontrol edilemez aşamalara taşıyabilecektir. Ne sahada, ne ovada, ne şehirde, ne belediyede, ne dağda, ne de TBMM'de terörist görmeye dayanma gücümüz artık kalmamıştır.

İkinci önerim somut delille suçu sabit olan vekillerin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanarak bu haşaratların mahkemeye çıkarılmasıdır. Üçüncü önerim Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması ya da bu mahkemenin kapatılmasıdır.

Dördüncü önerim de TBMM'de anlamını kaybeden kürsü dokunulmazlığı sınırlarının yeniden çizilmesidir.

AYM Başkanı'nı hedef aldı: Senin kumandan kimin elindedir?

Türkiye’nin hızını yavaşlatmak, yeni yüzyıl heyecanını azaltmak, milli birlik ve kardeşliğimizi yaralamak için menfur bir operasyon devrededir, bu operasyonda CHP’nin demlenmesi amaçlanmıştır.

Yeni anayasa sürecinde AYM statüsünün üye yapısının, yargılama usullerinin, radikal şekilde ele alınarak yeniden yapılandırılması ya da bu mahkemenin kapatılmasını öneriyorum. (AYM Başkanı Arslan) Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz diyen Bay Zühtü, senin kumandan kimin elindedir, senin ipin kimin elindedir?

(CHP Genel Başkanı Özgür Özel) Memleketi Manisa'da protesto edilen bu şahıs Aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecek."