HÜDA PAR Genel Başkanı: Eyalet, özerklik ve federasyon serbestçe tartışılabilmelidir

TBMM Genel Kurulu, bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler için dün TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

AKP listelerinden İstanbul Milletvekili seçilen HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde bir konuşma yaptı. Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada partisinin programında yer alan bir bölümü okudu.

Yapıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Diyoruz ki, aynen okuyorum bakın: Biz 'Olumlu ve olumsuz tüm yönleri ile eyalet sistemi, özerklik, federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilmelidir' diyoruz."