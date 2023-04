CHP’den 'Altın Kart' vaadi: Her hanenin gelirini bir tam altına tamamlayacağız

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve Millet İttifakı'nın milletvekili adayları ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ittifakın seçim bürosunun açılışına katıldı.

Özgür Özel, güçlendirilmiş parlamenter sistem, güçlü bir Meclis kurmak için Millet İttifakı'nda bir araya geldiklerini anlattı.

İktidara gelmeleri halinde hayata geçirecekleri projelerden birinin 'Altın Kart' olduğunu vurgulayan Özel, projenin ayrıntılarını şu sözlerle anlattı:

"Her aileye her ay tam bir altın kadar, 8 bin 400 lira kadar gelir girmiyorsa onu biz tamamlayacağız. İşte bunu Gelibolu'dan ilk kez gösteriyoruz, bunun adı 'Altın Kart'. Bu kart evin hanımına verilecek. Eğer hiç gelirleri yoksa her ay bir Cumhuriyet altını. Gelirleri yarım asgari ücretse, bir yarım altınla tamamlayacağız. Geliri 5-6 bin liraysa bir çeyrek altınla tamamlanacak."