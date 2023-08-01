CHP'den Akbelen için olağanüstü toplantı çağrısı

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda, maden sahası için ağaç kesimine karşı protestolar sürerken CHP, konuyu Meclis gündemine taşımak için harekete geçti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bütün muhalefet partileri arasında Meclis'i olağanüstü toplamak için mutabakat sağlandığını belirtti.

Özel, "Tüm muhalefet partilerinin mutabakatıyla ve partimiz listelerinden seçilen milletvekillerinin imzalarıyla Meclis Genel Kurulu'nu Akbelen'de yaşanan katliam ve çevre gündemiyle olağanüstü toplantıya çağırmaya karar verdik. Başvurumuzu yarın yapacağız" dedi.

Meclis’in olağanüstü olarak toplanabilmesi için beşte bir çoğunluğa denk gelen 120 milletvekilinin imzası ve TBMM Başkanı’nın olağanüstü toplantı çağrısına olumlu cevap vermesi gerekiyor.

Meclis Başkanı’nın olumlu cevap vermesi halinde olağanüstü toplantının yapılabilmesi için gerekli olan toplantı yeter sayısına yani 200 milletvekiline ulaşmak gerekiyor.