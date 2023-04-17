CHP'den aday gösterilmeyen Suzan Şahin: Bana da sürpriz oldu

CHP’nin 'afetlerde kadınların sorunları' ile ilgili araştırma önergesinin TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi sırasında CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin konuşurken AKP sıralarından sesler yükselmiş, “Bugüne kadar utanmadınız, tedbir almadınız, anlamadınız. Dinleyeceksiniz” karşılığını vermişti. Şahin daha sonrasında konuşması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da hedef gösterilmişti.

Şahin, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu. Aday gösterilmemesi ile ilgili konuştu.

CHP'li Şahin şunları söyledi:

"Bana da sürpriz oldu. Bilgim yok, daha önce böyle bir konuşma aramızda geçmedi. Beklentim de hiç olmadı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yola çıktık. Benim dava arkadaşım. Sözüm söz, onu mutlak, mutlak yeni baharlar getirmesi için cumhurbaşkanı yapacağız. Geldiğim günden beri de çalışıyorum. Her gün sahadayım. Her şeyimle çalışıyorum. Ancak bizim bölgemizde ittifak çok olmadı. Saadet Partisi'nden bir aday var o da 4. sıra. Deprem bölgesi bir de değişmeyi beklemiyorduk biz. Bize de sürpriz oldu. Hiç sorun değil. Makamla falan işim yok benim. Ailelerimiz, yuvalarımız, evlerimiz gitti bizim. Benim hiçbir davam yok. Bu ülkeye bahar gelsin istiyorum artık yeter. Bilgisiz bir toplum olduk."