CHP'den Abdüllatif Şener'e 'oy' yanıtı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Partideki 'değişim' tartışmalarına değinen Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun değişimin önünü açtığını savunurken "Yenilenmiş ve dinamik örgütlerimizle önümüzdeki seçimleri almaya kararlıyız" dedi.

Eski CHP ve AKP Milletvekili Abdüllatif Şener, Halk TV'de katıldığı canlı yayında CHP'den istifa ettiğini açıklarken cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda Sinan Oğan'a oy verdiğini, ikinci turunda geçersiz oy kullandığını söylemişti.

Öztrak, Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan Abdüllatif Şener hakkında sorulan bir soru üzerine ise Şener'in oy kullandığı sandıkta geçersiz oy çıkmadığını gösteren ıslak imzalı tutanakları hatırlatarak, "Demek ki oyunu birilerine vermiş ama kime verdiğini açıklamaya dili gitmiyor" dedi.