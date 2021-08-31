CHP'den '17-25 Aralık komisyonu kurulsun' önerisi

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, geçtiğimiz günlerde eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın bir radyo programındaki açıklamalarını meclis gündemine getirdi.

Hakverdi; “Ne yazık ki Cumhuriyet tarihinin en büyük rüşvet ve yolsuzluk soruşturması olarak da bilinen 17-25 Aralık soruşturmalarının üzerine gidilmemiş, dosyaların üzeri örtülmüş ve adeta gündemden düşürmek için AKP iktidarı tarafından her yol denenmiştir” dedi.

Konuyla ilgili Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulmasını isteyen Hakverdi, "Dönemin paydaşlarından biri olan Bayraktar’ın itiraf niteliğindeki açıklamaları, bu konunun üzerine giderek suçlulara hak ettiği cezaların verilmesi adına tarihi bir fırsattır. 17-25 Aralık sürecinin yeniden araştırılması TBMM’de görev yapan tüm milletvekillerinin omzuna yüklenmiş bir görevdir.” ifadesini kullandı.