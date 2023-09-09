CHP'den 100. kuruluş yıldönümünde Anıtkabir'e ziyaret

CHP, 100'üncü kuruluş yıldönümünü kutluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün ilk Genel Başkan Atatürk ile ikinci Genel Başkan İsmet İnönü'yü Anıtkabir'de ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu’na; TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekilleri, CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, CHP'li büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen 1922 kişi eşlik etti. Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu.

ANKA'nın aktardığına göre Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP'liler daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçtiler. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu mesajı yazdı:

"Büyük Atatürk, sayın Genel Başkanım; İzmir'den kurtuluşun ilan edildiği ve kuruluş ateşinin yakıldığı bu tarihi günde 100’ncü yılını kutladığımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü temsilcileri olarak huzurunuzdayız. İleri, çağdaş bir ulus yaratmaya yönelik vizyonunuz, CHP’nin kalıcı mirasının yolunu açmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimizin kurucusu olarak demokrasi, sosyal adalet ve laiklik ilkelerine olan sarsılmaz bağlılığınız ve ileri görüşlülüğünüz bizlere ilham vermeye devam ediyor. Bu vizyonu geleceğe taşımak ve daha eşit, adil, kapsayıcı bir toplum oluşturma bilinciyle milletimizin huzur ve refahı için mücadelemizi sürdürüyoruz.

Sayın Genel Başkanım; bugünkü iki büyük mirasınızdan biri olarak kabul ettiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. kuruluş yıldönümü. Huzurunuzda 23 Ekim 1923 günü partimizin kuruluş dilekçesini imzalayan Erzincan Mebusu Sabit Sağıroğlu'nu, İstanbul Mebusu Dr. Refik Saydam'ı, İzmir Mebusu Celal Bayar'ı, Erzurum Mebusu Münir Hüsrev Göle'yi, Tekfurdağ (Tekirdağ) Mebusu Cemil Uybadın'ı, Konya Mebusu Kazım Hüsnü'yü, İzmit Mebusu Saffet Arıkan'ı, Diyarbakır Mebusu Zülfü Tiğrel'i, partimizin katibi umumisi Recep Peker'i ve ikinci Genel Başkanımız İsmet İnönü'yü saygı ve rahmetle anıyorum.

Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, silah arkadaşlarınızı, aziz şehitlerimizi ve hayatını yitirmiş tüm Cumhuriyet Halk Partilileri rahmet anıyorum... Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı."

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP'liler, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı ve CHP'nin ikinci Genel Başkanı İsmet İnönü'yü ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun, İnönü'nün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.