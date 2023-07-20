'CHP'deki değişimcilerin başka kayıtları da var, yeni görüntüler dolaşıma sokulabilir'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği ve CHP’de üst düzey görevler alan kurmayların katıldığı online toplantının gizlice kaydedildiği ve yayınlandığı ortaya çıkmıştı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, "Değişimi kasetten izlemeyelim" başlıklı bugünkü köşe yazısında değişimcilerin başka toplantılarının da kayda alındığı ve ilerleyen günlerde yeni görüntülerin dolaşıma sokulabileceği iddiasını paylaştı.

Saymaz yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Kayıt Kılıçdaroğlu'nu destekleyen sosyal medya hesaplarınca servis edildi ve paylaşıldı. Hatta telefon mesajlarıyla dağıtıldı. İddia o ki değişimcilerin başka toplantıları da kayda alındı ve ilerleyen günlerde yeni görüntüler dolaşıma sokulabilir."