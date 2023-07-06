CHP'de 'yeni danışman' tepkisi: 'Partimizdeki kadrolar hak ettiklerini henüz alamadılar'

Eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş’un CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı olmasına bir tepki de CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gökçe Gökçen'den geldi.

Yakın zamana kadar CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Gökçen, Abdullah Çatlı’ya yönelik görüşleri nedeniyle tartışılan Ulukuş için “aşırı sağ” göndermesinde bulundu.

Gökçen'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"CHP gençlik örgütlerimizde partimize danışmanlık yapacak, hatta partimizin her kademesine yönetici olacak, bu işi de gayet iyi yapacak kadrolar var. Ne mutlu ki o kadrolar aşırı sağ akımlara karşı mücadelenin bu dönemde ne kadar hayati olduğunun da farkındalar, fakat ne yazık ki hak ettiklerini partimizde henüz alamadılar. Ben o arkadaşlarımla gurur duyuyorum."