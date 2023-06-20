CHP'de tüzük değişikliği için adım: İki madde gündemde

CHP'de dokuz kişiden oluşan Tüzük Komisyonu, çalışmalarına başlıyor. BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, seçimlerde aldığı sonucun ardından değişim sürecine giren, kongreler takvimini başlatan ve süreç sonunda büyük kurultayını toplama kararı alan CHP, burada oylamayı planladığı yeni Tüzük için harekete geçiyor. Kısa süre önce oluşturulan Tüzük Komisyonu, Perşembe günü ilk mesaisini yapacak.

Tüzük'te özellikle milletvekili aday belirleme işlemleri sırasında ön seçim hüküm altına alınmak isteniyor. Milletvekilliğine dönem sınırı getirilmesi de gündemde.

İlk olarak Öztrak açıkladı

Tüzük değişikliği hakkında ilk olarak Parti Sözcüsü Faik Öztrak kurultaya işaret etmiş, Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ise, "Değişim MYK’mizde, bizlerin teklifi ve Genel Başkanımız başta tüm MYK'mizin ortak mutabakatıyla, MYK'mizin ilk önemli icraatlerinden biri olarak, açıklamış olduğumuz olağan kurultayımızın gündemine bundan sonra adaylarımızın ön seçim yoluyla belirlenmesi hususunda bir genel mutabakatı sağlamış bulunuyoruz. Parti sözcümüzün açıklamış olduğu tüzük değişikliğinin kapsamında yer alan maddelerden biri bu olacaktır. CHP emektarlarının bunu heyecanla beklediğini biliyorum. CHP örgütlerine emekçilerine hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullanmıştı.