'CHP'de tüm kesimler aday konusunda hemfikir'

24. dönem CHP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge programında konuşan Ayaydın, Millet İttifakı'nın adayının Kılıçdaroğlu olacağını söyledi.

"CHP'de bütün kesimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adaylığı konusunda hemfikirler" diyen Ayaydın, "Genelde biri aday olduğunda farklı düşünceler olur. İlk defa Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda CHP'yi hemfikir görüyorum. Bu izlenim sadece CHP çehresinde değil. Ankara'ya gitmişken genel aday kulislerini de almıştım. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimalini arkadaşlarıma sordum. İstanbul ve Ankara Belediye Başkanlarını Cumhurbaşkanı adayı yapmayı düşünmüyorlar" ifadesini kullandı.

HDP'den ortak aday yanıtı

Ayaydın, "Seyahatimde HDP eş başkanı Mithat Sancar'la havalimanında karşılaştım. Sayın Sancar'a da 'Millet yada Cumhur İttifakı'nda yer alacak mısınız' diye sordum. Ortak aday üzerinde uzlaşırlarsa Millet İttifakı'nda yer almak isteyeceklerini söylediler. Fakat milletvekili seçiminde hiçbir ittifakın yanında olmayacaklarını belirtti. Fakat HDP ile İYİ Parti'nin aynı masada olmasını zor görüyorum" diye konuştu.