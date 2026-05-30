CHP'de sosyal medya hesapları krizi: 'Kılıçdaroğlu ekibi BTK'ya başvuru yaptı' iddiası

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"Mutlak butlan" kararıyla AKP'nin CHP'nin başına getirdiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin sosyal medya hesaplarıyla ilgili de adım atmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Daha önce CHP İletişim ve CHP Fotoğraf adıyla kullanılan sosyal medya hesaplarının isimleri değiştirilerek Özgür Özel İletişim ve Özgür Özel Fotoğraf yapılmıştı. Türkiye gazetesinin haberinde, bu değişikliklerle ilgili Kılıçdaroğlu cephesinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) başvuru yaptığı öne sürüldü.

'Meta, Kılıçdaroğlu’nun başvurusunu kabul etti'

Kemal Kılıçdaroğlu ekibinin partinin kurumsal Facebook, Instagram ve X hesaplarının kendilerine devredilmemesi üzerine Meta ve X’e başvuruda bulunduğu da belirtildi. Meta, Kılıçdaroğlu’nun başvurusunu kabul ederken, X’ten yapılacak dönüşle birlikte sosyal medya hesaplarının kontrolü tamamen Kılıçdaroğlu’na geçecek.

Sosyal medya hesapları krizi

Özel’e destek veren bazı il, ilçe, gençlik ve kadın örgütleri, Genel Merkez’in kontrolüne girmemek için sosyal medyadaki isimlerini değiştirmişti. CHP’nin Kocaeli İl Başkanlığı, İzmit İlçe Başkanlığı, Şişli İlçe Başkanlığı ve Kadıköy İlçe Başkanlığı başta olmak üzere onlarca teşkilat hesabı, isimlerine CHP’yi silerek “Özgür” ifadesini ekledi.

Bazı hesaplar ise Kılıçdaroğlu ekibinin kontrolüne geçti. Önceki gün açıklama yapan CHP İzmir İl Başkanlığı, "Facebook hesaplarına yönelik yönetim yetkisinin bilgileri dışında kaldırıldığını" açıklamıştı. İstanbul ve Manisa örgütlerinden de benzer açıklamalar gelmişti.