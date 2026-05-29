TGRT 'Kılıçdaroğlu, Özel’in programının iptalini istedi' dedi, Kılıçdaroğlu cephesinden yalanlama geldi

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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu cephesinin, Özgür Özel’in yarın Ankara’da düzenleyeceği bayram buluşmasının engellenmesi için Ankara Valiliği’ne başvurduğu öne sürüldü.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, CHP Genel Merkezi’nin Özgür Özel ve beraberindekilerin Ankara’da yapmayı planladığı buluşmanın iptali için Ankara Valiliği’ne başvurduğunu söyledi.

‘Ankara’da iki değil, bir miting yapılacak’

Atik, canlı yayında yaptığı açıklamada, “Yarın Ankara’da iki tane miting değil, bir tane miting yapılacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkezi ve genel başkanı bir tane” ifadelerini kullandı.

Atik’in aktardığına göre Kılıçdaroğlu cephesi, Özgür Özel ve ekibinin CHP adına ayrı bir miting düzenleyemeyeceğini savunarak Ankara Valiliği’ne ve Ankara Emniyeti’ne başvurdu.

‘Korsan miting’ iddiası

Atik, Kılıçdaroğlu cephesinin Özgür Özel’in düzenlemek istediği buluşmayı “korsan miting” olarak nitelediğini belirtti. Atik, başvuruda “alternatif bir CHP mitingi düzenlenemeyeceği” ve Özel’in CHP adına böyle bir organizasyon yapamayacağı gerekçesinin öne sürüldüğünü söyledi.

Atik, “Özgür Özel ve arkadaşlarının alternatif bir miting yapmalarının doğru olmadığı ve bunun korsan bir miting olacağı belirtilerek bu mitinge izin verilmemesi istendi” dedi.

Valilik ve Emniyet’e başvuru

Atik’in açıklamasına göre başvuruda, cumartesi günü yapılacak bayramlaşmanın tek adresinin CHP Genel Merkezi olduğu savunuldu. Ankara Valiliği ile yazışmalar yapıldığı, konunun Ankara Emniyeti’ne de bildirildiği ileri sürüldü.

Atik, Özgür Özel ve ekibinin Ankara İl Başkanlığı önünde ya da Kızılay’da yapmayı planladığı buluşmanın engellenebileceğini de ifade etti.

Kılıçdaroğlu cephesinden yalanlama

Mahkeme tarafından atanan CHP Genel Merkezi, CHP lideri ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yarın Güvenpark'ta düzenleyecek bayramlaşma programına ilişkin, "CHP yönetiminin yarın Güvenpark’ta yapılacak mitingin yasaklanması için Ankara Valiliği'ne başvurusu yoktur" açıklamasını yaptı.

Özgür Özel, yarın saat 14.00'te Ankara İl Başkanlığı Binası önü Güvenpark'ta bayramlaşma programına katılacak. Mahkeme tarafından atanan CHP Genel Merkez yönetimi, programın yasaklanması için Ankara Valiliği'nden talepte bulunulduğu iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "CHP yönetiminin yarın Güvenpark’ta yapılacak mitingin yasaklanması için Ankara Valiliğine başvurusu yoktur. Valilik, yarın çeşitli ilçe örgütlerinin il genelinde yapacakları yürüyüş çağrılarının CHP yönetiminin talimatı ile olup olmadığını sormuş, CHP Genel Merkezi ise böyle bir çağrının olmadığı bilgisini paylaşmıştır. Yasaklanması yönünde bir talep ya da başvuru söz konusu değildir" denildi.